Avaliado entre 79 e 92 milhões de euros, Vitor Roque, do Palmeiras, é o líder isolado da listaNelson Almeida / AFP
Rayan, do Vasco, e Samuel Lino, do Flamengo, completam o pódio. Já Botafogo e Fluminense têm Montoro e Martinelli como representantes, em quarto e oitavo, respectivamente.
Localizado na Suíça, o CIES é um grupo independente de pesquisa especializado em análise estatística de futebol. Anualmente, o observatório compartilha o ranking dos jogadores mais valiosos do mundo e faz a separação por ligas.
Confira o Top-10 do futebol brasileiro
2. Rayan (Vasco) - entre 36 e 42 milhões de euros
3. Samuel Lino (Flamengo) - entre 32 e 38 milhões de euros
4. Álvaro Montoro (Botafogo) - entre 22 e 26 milhões de euros
5. Kaio Jorge (Cruzeiro) - entre 22 e 25 milhões de euros
6. Yuri Alberto (Corinthians) - entre 18 e 21 milhões de euros
7. Jhon Jhon (Bragantino) - entre 10 e 11 milhões de euros
8. Matheus Martinelli (Fluminense) - entre 10 e 11 milhões de euros
9. Gonzalo Tapia (São Paulo) - entre 7,6 e 8,8 milhões de euros
10. Ramos Mingo (Bahia) - entre 7,4 e 8,6 milhões de euros
