Vinicius Júnior aponta para Simeone durante confusão em substituiçãoFadel Senna / AFP

Publicado 09/01/2026 11:45

Rio - Xavi Alonso vive em pé de guerra com Vini Jr no Real Madrid e vira e mexe trocam farpas após substituições ou por deixá-lo na reserva. Porém, o treinador espanhol serviu de escudo para seu atacante, nesta quinta-feira (8), e reprovou as provocações do técnico Diego Simeone, que culminou com bate-boca em Jedah, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

"Vi e ouvi o que (Diego) Simeone disse para o Vini e não gostei. Você não pode falar assim e algumas coisas ultrapassam os limites. Eu tento ser respeitoso com os jogadores adversários, e quando ouvi o que ele disse, gostei ainda menos. Não foi um exemplo de bom esportista e há limites. Não gosto quando alguém se dirige a meus jogadores desta forma, é inaceitável", disparou Alonso contra o companheiro de profissão.

Diego Simeone foi flagrado dizendo ao brasileiro que ele "seria demitido" pelo presidente do Real Madrid, Florentino Perez, e quando o camisa 7 acabou substituído, já no fim do jogo, voltou a provocar apontando às arquibancadas mostrando possíveis vaias a Vini Jr. O atacante, então, respondeu, e ambos bateram boca de forma ríspida.

Ainda no campo, Xabi Alonso chamou a atenção de Simeone pedindo que o rival se concentrasse no seu trabalho e evitasse falar com jogadores do Real Madrid. Simeone e Vini Jr acabaram advertidos com cartão amarelo. O atacante brasileiro teve de ser contido por Rüdiger para não ser expulso e perder a final da Supercopa contra o arquirrival Barcelona, no próximo domingo (11).