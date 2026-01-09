Vinicius Júnior aponta para Simeone durante confusão em substituiçãoFadel Senna / AFP
Xabi Alonso defende Vini Jr e detona Simeone por provocação: 'Não foi bom exemplo'
Treinador argentino provocou atacante brasileiro no clássico espanhol
Xabi Alonso defende Vini Jr e detona Simeone por provocação: 'Não foi bom exemplo'
Treinador argentino provocou atacante brasileiro no clássico espanhol
Gabriel Martinelli se desculpa por empurrar adversário caído
Atacante brasileiro não percebeu que Conor Bradley estava realmente machucado
Palmeiras envia proposta para contratar Thiago Almada, ex-Botafogo
Verdão está confiante para selar negócio nesta janela de transferências
Após briga no Spaten Fight Night 2, Dida volta a provocar Popó e diz: 'Posso desligar ele'
Confusão entre as equipes de Popó e Wanderlei Silva despertou um clima de rivalidade entre o boxeador e André Dida, treinador de Wand; veja
Alvo do Flamengo, Kaio Jorge encaminha renovação de contrato com o Cruzeiro
Atacante assinará vínculo com a Raposa até o fim de 2030
Torcida do Botafogo troca Marlon Freitas por Jefferson em bandeirão de ídolos
Ex-goleiro agradece homenagem dos alvinegros e celebra reconhecimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.