Vinicius Júnior aponta para Simeone durante confusão em substituiçãoFadel Senna / AFP

Publicado 09/01/2026 10:16

O vídeo mostra o momento em que Vini estava saindo do campo ao ser substituído, aos 35 minutos do segundo tempo, quando Simeone apontou para o seu próprio ouvido. De acordo com o autor da postagem, o jornalista especializado em transferências internacionais Fabrizio Romano, o treinador teria falado para o atleta escutar as vaias do estádio direcionadas a ele, o que gerou a confusão.

Além disso, o jogador e o técnico protagonizaram outra discussão durante os 90 minutos. De acordo com a imprensa europeia, Simeone disse a Vinicius: "Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] vai te demitir, escute o que estou te falando". O camisa 7 está há 19 partidas sem marcar um gol e tem sido alvo de cobranças da torcida merengue.

'As coisas que acontecem em campo ficam ali'

Após a partida, Simeone, de 55 anos, afirmou que não tem "nada a declarar" sobre as provocações a Vinicius no jogo. "Não tenho nada a dizer. As coisas que acontecem ali, em campo, ficam ali. Nada a declarar. Respeito todos os jogadores do Real Madrid, o Carvajal também", disse.

No entanto, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, não gostou da polêmica e retrucou o treinador adversário na coletiva de imprensa. "Não gostei do momento. O Cholo [apelido de Simeone] disse algo e essas coisas ultrapassam o espírito que se deve ter com os companheiros. Não gosto que se dirijam assim aos companheiros. Nem tudo vale", disparou.

Clássico na final

Com a vitória sobre o Atlético de Madrid, o Real Madrid avançou à final da Supercopa da Espanha e enfrentará o Barcelona neste domingo (11), às 16h.