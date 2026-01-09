Thiago Almada soma dois gols e uma assistência em 16 jogos pelo Atlético de Madrid - Thomas Coex / AFP

Thiago Almada soma dois gols e uma assistência em 16 jogos pelo Atlético de MadridThomas Coex / AFP

Publicado 09/01/2026 11:13

Leia mais: Atacante argentino explica negativa a proposta do Flamengo



A oferta do Verdão é de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. As informações são da 'TyCSports', emissora de televisão argentina.



Os paulistas estão confiantes para fechar o negócio nesta janela de transferências. De olho na Copa do Mundo de 2026, um retorno ao futebol brasileiro é visto como uma boa oportunidade para que o jogador volte a ter destaque. A oferta do Verdão é de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. As informações são da 'TyCSports', emissora de televisão argentina.Os paulistas estão confiantes para fechar o negócio nesta janela de transferências. De olho na Copa do Mundo de 2026, um retorno ao futebol brasileiro é visto como uma boa oportunidade para que o jogador volte a ter destaque.

Leia mais: Vélez Sarsfield aciona Botafogo na Justiça e cobra dívida por Montoro



Em 2024, Thiago Almada vestiu a camisa do Em 2024, Thiago Almada vestiu a camisa do Botafogo e foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O meia-atacante fez três gols e deu duas assistências em 26 jogos pelo Glorioso. Depois, foi para o Lyon e, na sequência, para o Atlético de Madrid.