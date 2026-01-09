Gabriel Martinelli é jogador do Arsenal - Nicolas Tucat / AFP

Gabriel Martinelli é jogador do ArsenalNicolas Tucat / AFP

Publicado 09/01/2026 11:39



Gabriel Martinelli usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas ao lateral-esquerdo Conor Bradley, logo após o empate de 0 a 0 entre Arsenal e Liverpoo l, em partida válida pela Premier League. O jogador brasileiro virou alvo de polêmica por ter empurrado o rival quando ele estava caído no gramado após ter machucado o joelho esquerdo.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do clássico realizado nesta quinta-feira e que terminou 0 a 0. Bradley foi levado de maca para o vestiário e deixou o Emirates Stadium de muletas. A reação de Martinelli revoltou alguns atletas do Liverpool.



A mea-culpa do atleta brasileiro veio em forma de postagem, onde ele explica que conversou com o jogador rival. Na mensagem, o meia-atacante do Arsenal desejou ainda uma pronta recuperação ao seu colega de profissão.



"Conor e eu trocamos mensagens e eu já me desculpei com ele. Eu realmente não entendi que era uma lesão séria no calor do momento. Eu quero dizer a Conor novamente meus melhores desejos de uma rápida recuperação", escreveu Martinelli em seus stories.



Arne Slot, treinador do Liverpool, minimizou a situação e colocou a atitude do brasileiro na conta das simulações que acontecem em campo. "Não conheço o Martinelli, mas ele parece ser um cara legal. O que acontece é que há muita enrolação e jogadores simulando contusão nos minutos finais das partidas".



O Arsenal lidera o Campeonato Inglês de forma isolada com 49 pontos e tem seis de vantagem sobre Manchester City e Aston Villa (43). O Liverpool aparece em quarto lugar e contabiliza 35.