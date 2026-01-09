Eduardo é mais um reforço do Mirassol para esta temporada - JP Pinheiro / Agência Mirassol

Publicado 09/01/2026 12:32





Agora, tornou-se o 10º jogador anunciado pelo clube paulista nesta janela de transferências. Além dele, foram contratados o lateral-esquerdo Igor Cariús; o zagueiro Willian Machado; os volantes Denilson e Yuri Lara; o meia Lucas Mugni; e os atacantes Rodrigo Rodrigues, Nathan Fogaça, Galeano e André Luís. São Paulo - O Mirassol oficializou a contratação de Eduardo na manhã desta sexta-feira (9). Ele estava livre no mercado depois de deixar o Cruzeiro e assinou vínculo com o Leão Caipira até dezembro deste ano.Antes de vestir a camisa da Raposa, o meia-atacante defendeu o Botafogo por duas temporadas. No Glorioso, fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, em 2024.Agora, tornou-se o 10º jogador anunciado pelo clube paulista nesta janela de transferências. Além dele, foram contratados o lateral-esquerdo Igor Cariús; o zagueiro Willian Machado; os volantes Denilson e Yuri Lara; o meia Lucas Mugni; e os atacantes Rodrigo Rodrigues, Nathan Fogaça, Galeano e André Luís.

