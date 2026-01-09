Eduardo é mais um reforço do Mirassol para esta temporadaJP Pinheiro / Agência Mirassol
Antes de vestir a camisa da Raposa, o meia-atacante defendeu o Botafogo por duas temporadas. No Glorioso, fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, em 2024.
Agora, tornou-se o 10º jogador anunciado pelo clube paulista nesta janela de transferências. Além dele, foram contratados o lateral-esquerdo Igor Cariús; o zagueiro Willian Machado; os volantes Denilson e Yuri Lara; o meia Lucas Mugni; e os atacantes Rodrigo Rodrigues, Nathan Fogaça, Galeano e André Luís.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.