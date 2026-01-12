Endrick celebra primeiro gol marcado pelo LyonFrancois Lo Presti / AFP
Endrick recebe elogios após marcar em estreia pelo Lyon
Atacante marcou na vitória sobre o Lille na Copa da França
Depois de recusar oferta do Flamengo, Cruzeiro anuncia renovação de Kaio Jorge até 2030
Atacante, de 23 anos, foi artilheiro do Brasileiro
Diego Simeone pede desculpas a Vini Jr após discussão em clássico: 'Não fui bem'
Treinador argentino provocou o atacante brasileiro durante jogo na Supercopa da Espanha
Lucas Paquetá acerta com o Flamengo e pressiona West Ham por acordo, diz jornalista italiano
Rubro-Negro estaria negociando meia com clube inglês
