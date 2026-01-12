Endrick celebra primeiro gol marcado pelo Lyon - Francois Lo Presti / AFP

Publicado 12/01/2026 12:24

Rio - Endrick ganhou elogios em sua estreia pelo Lyon. O atacante, de 19 anos, fez o gol da vitória do Lyon sobre o Lille por 2 a 1, neste domingo (11), e garantiu a classificação na Copa do França. O jornal francês "L'Équipe" colocou a vaga na conta do brasileiro e o chamou de "prodígio".

"Todos os olhos estavam nele. E, para seu primeiro jogo na França, Endrick não desapontou. Se o Lyon se classificou, é graças, em grande parte, a este jovem brasileiro. Em sua estreia, o prodígio permitiu ao Lyon ganhar uma vantagem decisiva no jogo com seus seis chutes e dribles inspirados", publicou.

Contratado por empréstimo, Endrick estreou como titular. O atacante brasileiro marcou aos 42 minutos do primeiro tempo e chegou a acertar o travessão em outra finalização. Ele foi substituído aos 42 minutos da etapa final. Após o jogo, o técnico Paulo Fonseca também fez elogios.

"Eu acho que foi muito positivo. Com o tempo, ele vai melhorar fisicamente e entender melhor o time. Mas é muito positivo para quem não estava jogando tanto. Endrick é muito explosivo, muito veloz e forte em situações de um contra um", afirmou.