Luana Saraiva é bela do São Paulo - Divulgação

Luana Saraiva é bela do São PauloDivulgação

Publicado 12/01/2026 12:14

Rio - A massagem sensual não surgiu em um único lugar, mas em diferentes culturas antigas, de forma natural e independente, sempre ligada ao cuidado do corpo, ao prazer e à conexão humana.

fotogaleria



De acordo com a bela do São Paulo, Luana Saraiva, os registros mais antigos apontam para:



Índia: nos ensinamentos do Tantra e do Ayurveda, o toque consciente era usado para despertar a energia vital, promover equilíbrio e aprofundar a conexão entre corpo, mente e emoções.



China: práticas de massagem associadas à medicina tradicional buscavam desbloquear a energia (Qi), usando o toque também como fonte de prazer e vitalidade.



Egito Antigo: óleos aromáticos, unções corporais e rituais de relaxamento eram comuns, tanto para saúde quanto para o prazer sensorial.



Grécia e Roma Antigas: o corpo era valorizado, e a massagem fazia parte da rotina em termas e espaços de cuidado físico, incluindo o relaxamento profundo e o estímulo dos sentidos.



"Em todas essas culturas, o prazer não era separado do bem-estar. O toque era visto como algo natural, saudável e necessário", acrescenta Luana.



Portanto, segundo a profissional, a massagem sensual surgiu no Oriente e no mundo antigo, como expressão do entendimento ancestral de que o corpo sente, se comunica e se cura através do toque uma sabedoria que atravessou séculos e chegou até os dias atuais.



Luana Saraiva afirma que na Grécia e em Roma Antigas, a massagem sensual existia de forma natural e integrada à vida cotidiana, sem a separação rígida entre prazer, saúde e cuidado do corpo que surgiu em épocas posteriores. Segundo ela, o toque era visto como algo nobre, terapêutico e civilizado. Luana detalha:



Grécia Antiga De acordo com a bela do São Paulo, Luana Saraiva, os registros mais antigos apontam para:Índia: nos ensinamentos do Tantra e do Ayurveda, o toque consciente era usado para despertar a energia vital, promover equilíbrio e aprofundar a conexão entre corpo, mente e emoções.China: práticas de massagem associadas à medicina tradicional buscavam desbloquear a energia (Qi), usando o toque também como fonte de prazer e vitalidade.Egito Antigo: óleos aromáticos, unções corporais e rituais de relaxamento eram comuns, tanto para saúde quanto para o prazer sensorial.Grécia e Roma Antigas: o corpo era valorizado, e a massagem fazia parte da rotina em termas e espaços de cuidado físico, incluindo o relaxamento profundo e o estímulo dos sentidos."Em todas essas culturas, o prazer não era separado do bem-estar. O toque era visto como algo natural, saudável e necessário", acrescenta Luana.Portanto, segundo a profissional, a massagem sensual surgiu no Oriente e no mundo antigo, como expressão do entendimento ancestral de que o corpo sente, se comunica e se cura através do toque uma sabedoria que atravessou séculos e chegou até os dias atuais.Luana Saraiva afirma que na Grécia e em Roma Antigas, a massagem sensual existia de forma natural e integrada à vida cotidiana, sem a separação rígida entre prazer, saúde e cuidado do corpo que surgiu em épocas posteriores. Segundo ela, o toque era visto como algo nobre, terapêutico e civilizado. Luana detalha:Grécia Antiga

Os gregos valorizavam profundamente o corpo, a estética e o equilíbrio entre mente e físico. A massagem era praticada em ginásios, termas e após atividades esportivas.

Utilizavam óleos aromáticos (como oliva, ervas e flores).

Os movimentos eram lentos, firmes e contínuos, promovendo relaxamento e consciência corporal.

O toque também era associado ao prazer sensorial, entendido como parte do bem-estar e da harmonia do corpo.

Não havia tabu em sentir prazer através do toque, desde que estivesse ligado ao equilíbrio e à beleza.



Roma Antiga

Os romanos herdaram muito da cultura grega e ampliaram essas práticas. As termas romanas eram verdadeiros centros sociais e de cuidado corporal.

A massagem fazia parte do ritual do banho: aquecer o corpo, massagear, perfumar e relaxar.

Escravos especializados, chamados unctores, aplicavam óleos e realizavam fricções corporais.

O toque podia ser profundamente relaxante e prazeroso, especialmente em ambientes privados.

Para os romanos, o corpo bem cuidado era sinal de status, saúde e refinamento.