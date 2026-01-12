Kaio Jorge renovou contrato com o Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Publicado 12/01/2026 11:48

Minas Gerais - O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (12) a renovação de contrato do atacante Kaio Jorge, de 23 anos. O centroavante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, e ao lado de Pablo Vegetti, do Vasco, o jogador que marcou mais gols na temporada de 2025 no país.

A divulgação da renovação ocorreu logo depois do Cruzeiro recusar a proposta final do Flamengo pela contratação de Kaio Jorge. O Flamengo chegou a oferecer algo em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 188,29 milhões).

O Cruzeiro afirmou que só aceitaria negociar Kaio Jorge por algo em torno de 50 milhões de euros (algo em torno de R$ 313,82 milhões). O contrato anterior do atacante se encerrava em 2028.

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro em 2024 por cerca de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 41,5 milhões na cotação da época). Na última temporada, o atacante entrou em campo em 46 partidas e anotou 26 gols pelo clube mineiro. Ele foi o artilheiro do Brasileiro com 21 gols.