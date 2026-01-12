Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2026 13:20

Rio - Dona de um corpo escultural, Eli Villagra, recebe muitos convites de homens interessados em relacionamentos com ela. A beldade admitiu que há inclusive "sugar daddies", homens ricos mais velhos com interesse nela, mas que esse tipo de relacionamento não faz parte do seu interesse.

"Eles me escrevem, mas eu leio as faturas, não as promessas, haha. Não dou atenção a ninguém; sou uma mulher leal com amor à moda antiga", disse em entrevista ao site "Popular".

Conhecida em seu país como "Barbie Paraguai", Eli Villagra tem mais de 325 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie). A beldade gosta de aconselhar as mulheres.

"Que elas se valorizem, sejam cultas e que o que importa não é a bolsa, mas sim a atitude. Afinal, não carregamos o que temos, mas sim o que vivemos e o que demonstramos como pessoas", concluiu.