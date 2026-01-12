Ex-Botafogo, Thiago Almada foi vendido pelo Lyon ao Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Publicado 12/01/2026 15:41

O Benfica é mais um clube que manifestou interesse na contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo. De acordo com o jornal português 'A Bola', o clube iniciou conversas com o Atlético de Madrid para tentar um empréstimo do atleta. O Palmeiras também busca a contratação do argentino.

O clube português já havia demonstrado interesse em Almada na última janela de transferências e segue monitorando a situação do jogador. No entanto, a negociação não é considerada fácil, já que o Atlético de Madrid pede cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para liberar o meia.



Além do Benfica, o Palmeiras também está na disputa pela contratação do atleta. O Alviverde apresentou recentemente uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

O meia argentino, de 24 anos, chegou ao Atlético de Madrid em 2025 e, sem espaço na equipe, pode ser um dos jogadores a deixar o clube na janela de janeiro em busca de mais minutos em campo. Na atual temporada, Almada disputou 16 partidas, cinco como titular, com dois gols e uma assistência.



Em 2024, ele vestiu a camisa do Botafogo e foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Pelo clube carioca, o meia-atacante disputou 26 jogos, marcou três gols e distribuiu duas assistências. Posteriormente, passou por Lyon antes de chegar ao Atlético de Madrid.