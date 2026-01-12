Lucas Halter com o uniforme do Houston DynamoDivulgação/X @HoustonDynamo

Estados Unidos - O Houston Dynamo anunciou, nesta segunda-feira (12), a contratação do zagueiro Lucas Halter, vendido pelo Botafogo. O vínculo do defensor com o time americano vai até a temporada de 2029/30, com a opção de renovação por mais uma.
"Lucas chega como um vencedor comprovado e um líder respeitado, tendo sido peça fundamental em equipes campeãs em grandes clubes da América do Sul”, disse o presidente de futebol do Houston Dynamo, Pat Onstad.
"Como peça central de três times campeões, ele demonstrou a capacidade de liderar uma defesa e exibir o tipo de liderança e mentalidade que buscamos em Houston. Estamos muito felizes em recebê-lo no Dynamo e confiantes de que ele elevará o nível dentro e fora de campo, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para competir por títulos", completou.
A negociação foi fechada em 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões) por 70% dos direitos econômicos, segundo o 'ge'. O Vitória, onde Halter atuou durante a maior parte de 2025, receberá 10% da quantia - 150 mil dólares (R$ 800 mil).
Lucas Halter chegou ao Botafogo em 2024. Naquela temporada, disputou 39 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.
Já em 2025, disputou apenas duas partidas pelo Glorioso e foi emprestado ao Vitória. O defensor foi peça importante para o Leão, que negociou sua permanência. No entanto, Halter aceitou a proposta do Houston Dynamo e se transferiu para os Estados Unidos.