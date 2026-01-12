Mbappé gera polêmica em título do Barcelona - Foto: Stringer

Publicado 12/01/2026 16:39

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não gostou da atitude de Mbappé, do Real Madrid, após a decisão da Supercopa da Espanha. No domingo, 11, o time catalão venceu por 3 a 2 e conquistou o título da competição.



Depois do vice-campeonato, Mbappé fez um gesto para os companheiros de elenco do Real Madrid deixarem o campo após receberem as medalhas, em meio à premiação do campeão Barcelona

"Estou surpreso com o que ele fez. Na vitória e na derrota, é preciso ser generoso e respeitoso. Isso é esporte, e é preciso se comportar normalmente. Acho que, na nossa vitória, fomos generosos e respeitosos com o time adversário. Por isso não consigo entender", disse Joan Laporta, em entrevista à rádio RAC-1.



