Rio - A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Fluminense, Vasco e Flamengo estreiam na competição em 28 de janeiro (quarta). Já o Botafogo vai a campo no dia 29 (quinta).
O primeiro carioca a entrar em campo será o Fluminense, que encara o Grêmio no Maracanã, a partir das 19h30. Pouco depois, às 20h, o Vasco enfrenta o Mirassol no Maião.
Atual campeão do Brasileiro, o Flamengo medirá forças com o São Paulo no Morumbis, a partir das 21h30.
Já o Botafogo faz o último jogo da primeira rodada. No dia 29, o Glorioso encara o Cruzeiro, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
CONFIRA A 1ª RODADA
28 de janeiro
Atlético-MG x Palmeiras, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte
Internacional x Athletico-PR, às 19 h, no Beira-Rio, em Porto Alegre
Coritiba x Red Bull Bragantino, às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba
Vitória x Remo, às 19h, no Barradão, em Salvador
Fluminense x Grêmio, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro
Mirassol x Vasco, às 20h, no Maião, em Mirassol (SP)
Chapecoense x Santos, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó (SC)
São Paulo x Flamengo, às 21h30, no Morumbis, em São Paulo
29 de janeiro
Corinthians x Bahia, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo
Botafogo x Cruzeiro, às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro
VEJA A AGENDA DOS TIMES DO RIO NAS DEMAIS RODADAS
2ª rodada
04/02 (quarta-feira) - Flamengo x Internacional, às 19h, no Maracanã.
04/02 (quarta-feira) - Grêmio x Botafogo, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
05/02 (quinta-feira) - Bahia x Fluminense, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
05/02 (quinta-feira) - Vasco x Chapecoense, às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro.
3ª rodada
10/02 (terça-feira) - Vitória x Flamengo, às 21h30, no Barradão.
11/02 (quarta-feira) - Vasco x Bahia, às 21h30, em São Januário.
12/02 (quinta), Fluminense x Botafogo, às 19h30, no Maracanã.
4ª rodada
25/02 (quarta-feira) - Palmeiras x Fluminense, às 21h30, na Arena Barueri.
26/02 (quinta-feira) - Santos x Vasco, às 19h, na Vila Belmiro.
A definir - Botafogo x Vitória, no Nilton Santos.
A definir - Flamengo x Mirassol, no Maracanã.
5ª rodada
11/03 (quarta-feira) - Athletico-PR x Botafogo, às 19h, na Arena da Baixada.
11/03 (quarta-feira) - Flamengo x Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã.
12/03 (quinta-feira) - Remo x Fluminense, às 19h, no Mangueirão.
12/03 (quinta-feira) - Vasco x Palmeiras, às 19h30, em São Januário.
6ª rodada
14/03 (sábado) - Botafogo x Flamengo, às 20h30, no Nilton Santos.
15/03 (domingo) - Fluminense x Athletico-PR, às 16h, no Maracanã.
15/03 (domingo) - Cruzeiro x Vasco, às 20h30, no Mineirão.
7ª rodada
18/03 (quarta-feira) Palmeiras x Botafogo, às 19h, no Allianz Parque.
18/03 (quarta-feira) Vasco x Fluminense, às 21h30, em local a definir.
19/03 (quinta-feira) Flamengo x Remo, às 20h, no Maracanã.
8ª rodada
21/03 (sábado) - Red Bull Bragantino x Botafogo, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques.
21/03 (sábado) - Fluminense x Atlético-MG, às 18h30, no Maracanã.
22/03 (domingo) Vasco x Grêmio, às 16h, em São Januário.
22/03 (domingo) Corinthians x Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena.
