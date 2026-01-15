Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu dicas para as mulheres aproveitarem o verão. Primeiramente, a beldade focou nas roupas. Ela reforçou a importância de adotar um estilo leve, com poucas roupas para viver melhores dias a estação do ano.

"Viver de forma leve, com o mínimo de roupa e zero drama. Se você não pode usar biquíni, pelo menos sua mente deve estar descalça", disse em entrevista ao site "Popular".

Leidy Cardozo que tem mais de 312 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy) também aconselhou para como as mulheres devem lidar com o sexo oposto.

"Busquem um homem que não se intimida com uma mulher confiante. Atitude é mais importante do que roupa. Não esperem pelo corpo perfeito, pela situação perfeita ou pelo cara perfeito. A vida é para hoje, e a praia também", concluiu.