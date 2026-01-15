Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu dicas para as mulheres aproveitarem o verão. Primeiramente, a beldade focou nas roupas. Ela reforçou a importância de adotar um estilo leve, com poucas roupas para viver melhores dias a estação do ano.
"Viver de forma leve, com o mínimo de roupa e zero drama. Se você não pode usar biquíni, pelo menos sua mente deve estar descalça", disse em entrevista ao site "Popular".
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo que tem mais de 312 mil seguidores no Instagram (@leidycardozopy) também aconselhou para como as mulheres devem lidar com o sexo oposto.
"Busquem um homem que não se intimida com uma mulher confiante. Atitude é mais importante do que roupa. Não esperem pelo corpo perfeito, pela situação perfeita ou pelo cara perfeito. A vida é para hoje, e a praia também", concluiu.