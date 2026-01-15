Jürgen Klopp pode voltar a ser treinadorAFP

Rio - Sem trabalhar como técnico desde que deixou o Liverpool no meio do ano de 2024, Jürgen Klopp, de 58 anos, pode voltar a atuar na função depois de dois anos. De acordo com a TV alemã "Sky Sports", ele estaria disposto a assumir o Real Madrid na próxima temporada europeia.
Atualmente, Jürgen Klopp trabalha como Chefe de Futebol Global do Grupo Red Bull. Porém, ele estaria disposto a retornar a função de técnico, caso o Real Madrid o procure. 
De acordo com a emissoa, o alemão tem uma longa admiração pelo Real Madrid e, embora esteja muito feliz na Red Bull, uma oferta para treinar o clube espanhol ou a seleção alemã o faria reconsiderar seu futuro.
Jürgen Klopp iniciou sua carreira como técnico em 2001 comandando o Mainz 05, da Alemanha. Posteriormente passou pelo Borussia Dortmund de 2008 até 2015. No Liverpool, viveu seu maior momento da carreira, quando conquistou a Liga dos Campeões de 2019.