Jürgen Klopp pode voltar a ser treinadorAFP
Klopp estaria disposto a voltar a ser técnico em caso de oferta do Real Madrid, diz TV alemã
Ex-Liverpool trabalha como Chefe de Futebol Global do Grupo Red Bull
Vasco recebe proposta de R$ 157 milhões de clube italiano por Rayan, diz site português
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco encaminha venda de Leandrinho para clube dos Emirados Árabes
Leandrinho pediu para ser negociado nesta janela de transferências
Flamengo autoriza, e Santos tenta chegar a acordo com Michael por empréstimo
Atacante, de 29 anos, não deve ficar no clube carioca
Vasco lança primeira coleção de uniformes em parceria com a Nike
Nova camisa estreia nesta quinta-feira (15), contra o Maricá, pelo Carioca
Torcedores do Albacete foram flagrados atirando bananas em direção a Vini Jr, diz jornal espanhol
Atacante, de 25 anos, foi vítima mais uma vez de atos racistas
