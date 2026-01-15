Thiago Silva se destacou em estreia pelo PortoDivulgação / Porto
Thiago Silva é exaltado por imprensa europeia em estreia pelo Porto: 'Joga sem sujar a roupa'
Zagueiro, de 41 anos, teve boa atuação contra o Benfica
Musa do Olimpia aconselha mulheres a usarem pouca roupa e não esperarem homem perfeito
Leidy Cardozo que tem mais de 312 mil seguidores no Instagram
Para substituir David Ricardo, Botafogo tem interesse em zagueiro de clube português
Jogador, de 23 anos, foi formado na base do Avaí
A caminho do Bragantino, Wallace Yan se emociona em despedida do Flamengo: 'Aprendi muito'
Atacante, de 20 anos, será negociado por R$ 62 milhões
John Kennedy confirma expectativa de treinos e deixa excelente impressão em estreia em 2026
Atacante, de 23 anos, foi decisivo em vitória sobre o Madureira
Vasco faz nova oferta por Brenner e espera fechar contratação até sexta
Atacante, de 25 anos, pertence a clube italiano
