Thiago Silva se destacou em estreia pelo PortoDivulgação / Porto

Publicado 15/01/2026 09:30 | Atualizado 15/01/2026 09:33

Rio - A estreia de Thiago Silva, de 41 anos, pelo Porto, recebeu destaque na imprensa do seu país. O brasileiro participou dos 90 minutos da vitória da equipe sobre o Benfica por 1 a 0 pelas quartas da Taça de Portugal. O jornal "O Jogo" destacou a elegância do craque da zaga: "Joga sem sujar a roupa".

A publicação "A Bola" deu a Thiago Silva uma das melhores notas dos jogadores que atuaram no clássico. O diário fez questão de reforçar o nível alto do brasileiro, que já passou dos 40 anos.

"Voltou a pisar um gramado português mais de 21 anos depois de ter estado em campo pela equipe B do Porto. Aos 41 anos fez a estreia na equipe principal perante um rival e perante o goleador número 1 do futebol nacional. Se entendeu muitíssimo bem com Bednarek e raramente deu espaço a Pavlidis e companhia. Novato quarentão", disse.

Thiago Silva deixou o Fluminense no final do ano passado e retornou ao futebol europeu para ficar mais próximo dos seus familiares, que moram em Londres.