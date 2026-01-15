Vini Jr em campo pelo Real Madrid - AFP

Vini Jr em campo pelo Real MadridAFP

Publicado 15/01/2026 10:00

Rio - Além das ofensas verbais racistas, o atacante Vini Jr, de 25 anos, também foi vítima de outras manifestações deste cunho por torcedores do Albacete, na última quarta-feira (14). De acordo com informações do jornal espanhol "AS", espanhóis foram flagrados atirando bananas em direção ao jogador brasileiro dentro do Estádio Carlos Belmonte.

O Real Madrid foi derrotado por 3 a 2 pela equipe da Série B da Espanha e acabou sendo eliminado da Copa do Rei. A partida marcou a estreia do técnico Álvaro Arbeloa no comando do clube merengue.

Há pouco mais de quatro anos, Vini Jr vem sendo alvo constante de racismo no futebol espanhol. A primeira denuncia registrada contra o brasileiro aconteceu em outubro de 2021 em um clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

No total, foram mais de 20 manifestações racistas que o craque recebeu em jogos pela Espanha. A frequência dos ataques gerou um debate global significativo sobre o racismo no esporte e a ineficácia inicial das autoridades espanholas em punir os agressores. A situação levou a um aumento da pressão e, mais recentemente, a condenações judiciais que estão sendo vistas como marcos importantes na luta contra o racismo no futebol espanhol.