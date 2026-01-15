Vini Jr em campo pelo Real MadridAFP
Torcedores do Albacete foram flagrados atirando bananas em direção a Vini Jr, diz jornal espanhol
Atacante, de 25 anos, foi vítima mais uma vez de atos racistas
Dana White define prazo para montar card do UFC Casa Branca e aumenta expectativa dos fãs
Presidente do UFC, Dana projeta realizar evento histórico na Casa Branca em junho deste ano; saiba mais
Thiago Silva é exaltado por imprensa europeia em estreia pelo Porto: 'Joga sem sujar a roupa'
Zagueiro, de 41 anos, teve boa atuação contra o Benfica
Musa do Olimpia aconselha mulheres a usarem pouca roupa e não esperarem homem perfeito
Leidy Cardozo que tem mais de 312 mil seguidores no Instagram
Para substituir David Ricardo, Botafogo tem interesse em zagueiro de clube português
Jogador, de 23 anos, foi formado na base do Avaí
A caminho do Bragantino, Wallace Yan se emociona em despedida do Flamengo: 'Aprendi muito'
Atacante, de 20 anos, será negociado por R$ 62 milhões
