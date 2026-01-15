Myriã Pedron é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Myriã Pedron é influenciadora digitalReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2026 13:50

Rio - A influenciadora e comentarista esportiva Myriã Pedron, 35 anos, natural de Santos, afirma que entender de futebol tem se tornado um obstáculo recorrente na vida afetiva. Segundo ela, o conhecimento sobre o esporte, que faz parte do seu dia a dia profissional, interfere diretamente na forma como alguns homens se comportam logo nos primeiros encontros.

fotogaleria

Ao relatar essas situações, Myriã explica que a mudança costuma acontecer quando a conversa entra no futebol. Ela conta que, no início, muitos homens se aproximam acreditando que vão conduzir o assunto. Quando percebem que ela acompanha campeonatos, entende de jogadas, esquemas táticos e fala com propriedade, a dinâmica se altera. “Quando eles percebem que eu acompanho os campeonatos e entendo de jogadas táticas, o comportamento muda completamente”, diz.

Segundo a comentarista, o desconforto quase nunca é verbalizado, mas aparece em atitudes. Ela afirma que já percebeu homens ficando defensivos, outros tentando testá-la o tempo todo, como se precisassem provar que sabem mais. Em alguns casos, relata que o interesse simplesmente desaparece. Para ela, isso deixou de parecer coincidência e passou a se repetir com frequência.

Em algumas ocasiões, Myriã diz que chegou a fingir desconhecimento de propósito. Ela conta que já fez perguntas sobre jogadas ou esquemas que domina apenas para observar a reação do outro. “Quando eu faço isso, a conversa flui melhor. Parece que a pessoa se sente mais confortável quando pode ocupar o lugar de quem ensina”, relata.

Para Myriã, essas experiências revelam um padrão ainda presente nas relações. Ela avalia que existe uma expectativa silenciosa de que o homem seja o detentor do conhecimento sobre futebol. “Existe uma regra não dita: o homem aceita que você seja bonita, mas não espera que você entenda mais do que ele sobre futebol. Quando percebem que isso não é necessário, o interesse muda”, afirma.

No entendimento da influenciadora, o futebol acaba funcionando menos como um ponto de conexão e mais como um termômetro das relações de poder que se estendem para além do campo. “Nunca foi sobre competir ou provar algo. É só gostar e entender de futebol, mas isso ainda incomoda mais do que deveria”, finaliza.