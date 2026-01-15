Myriã Pedron é influenciadora digitalReprodução / Instagram
Influenciadora diz que conhecimento sobre futebol afasta pretendentes no primeiro encontro
'Quando percebem que eu entendo mais do que eles, a dinâmica muda completamente', afirma Myriã Pedron
Roger Federer elogia João Fonseca e vê futuro brilhante: 'Ele tem uma boa aura'
Ex-tenista suíço participa do lançamento do Australian Open, em Melbourne
Técnico do Real elogia Vini Jr mesmo com eliminação: 'Quero vê-lo assim'
Atacante, de 25 anos, esteve em campo em jogo pela Copa do Rei
West Ham reduz pedida ao Flamengo, mas exige permanência de Paquetá até junho
Meia, de 28 anos, poderá assinar contrato de quatro anos
Com indefinições no sistema defensivo, Botafogo deve buscar dois reforços para setor
Alvinegro entende que tem carência na posição de zagueiro
Trio se destaca em estreia do Fluminense e aumenta expectativa por evolução em 2026
Tricolor deposita esperança em jovens e jogadores pouco utilizados no início do Carioca
