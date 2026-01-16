Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 12:26

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, falou sobre lugares em que as pessoas costumam ir buscando relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie), ela afirmou que boates não são lugares bons de encontrar pessoas para se relacionar.

"Prefiro ir a uma boa academia, à igreja, a um clube esportivo de primeira linha, etc. — lugares saudáveis — e me cercar de pessoas saudáveis em vez de ir a uma boate", disse.

Eli Villagra também afirmou que não costumar ir em nenhum lugar para encontrar alguém. Relacionamentos acontecem, de acordo com ela, de forma natural.

"Eu, pessoalmente, nunca procurei um parceiro, nem aconselho ninguém a fazê-lo. Isso acontece quando Deus quer; o tempo de Deus é perfeito. Não procurem, garotas! Quando menos esperarem, a pessoa certa aparecerá, mas frequentem lugares saudáveis para atrair pessoas saudáveis", concluiu.