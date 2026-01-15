João Fonseca em ação diante de Carlos Alcaraz, no Miami Invitational - Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP

João Fonseca em ação diante de Carlos Alcaraz, no Miami InvitationalTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP

Publicado 15/01/2026 13:30 | Atualizado 15/01/2026 13:32

Rio - Lenda da história do tênis, o suíço Roger Federer fez elogios ao brasileiro João Fonseca. Considerado o maior tenista de todos os tempos, o ex-número 1 do mundo vê a promessa do tênis brasileiro com um futuro brilhante pela frente.

"Acho que o que o separa de muitos outros tenistas na chave é a potência dele. Forehand, backhand, saque... e apenas o que ele é capaz de trazer no ponto a ponto. Ele é empolgante, ele tem uma boa aura. Eu sinto que tem uma personalidade muito fácil de gostar também. Eu gosto de vê-lo jogar", disse.

Federer está em Melbourne para promover o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. O suíço foi questionado se João Fonseca pode representar uma ameaça para Carlos Alcaraz e Jannik Sinner no futuro da modalidade. O espanhol e o italiano têm dominado o tênis mundial.

"Você não quer ser o terceiro cara, você quer ser 'o cara'. Eu acho que é isso que ele está pensando. Espero que ele tenha a mentalidade (de ganhar o Australian Open). Ele apenas precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar seu jogo", complementou Federer.

Número 1 do Brasil e 30º do ranking da ATP, João Fonseca entra no Australian Open como o 28º cabeça de chave do torneio. Na estreia em Melbourne, o brasileiro encara o norte-americano Eliot Spizzirri, atual 89º do ranking.

João Fonseca fará a primeira partida no ano depois de desistir dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide, por causa de dores na lombar. O duelo contra Spizzirri ainda não tem data e horário definidos pela organização do Grand Slam.