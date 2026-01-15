Vini Jr em treino pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 15/01/2026 13:20

Rio - O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei depois de perder por 3 a 2 para o Albacete, na última quarta-feira, porém, o novo treinador Álvaro Arbeloa, que fez a sua estreia, elogiou o comportamento de Vini Jr, que esteve em campo na partida.

"Vini Jr queria jogar cada minuto mesmo depois desta longa viagem, isso é positivo. É esse o Vini que eu quero ver, aquele que assume a responsabilidade. Se o Real Madrid quer ganhar, precisamos dele no seu melhor", disse.

Vini Jr, de 25 anos, vive uma temporada turbulenta no Real Madrid. Sob o comando de Xabi Alonso, o brasileiro perdeu parte do seu prestígio. Arbeloa, que assumiu a equipe nesta semana, deseja resgatar os bons momentos do brasileiro.

Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 28 jogos, anotou seis gols e deu sete assistências com a camisa do Real Madrid.