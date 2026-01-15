Vini Jr em treino pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Técnico do Real elogia Vini Jr mesmo com eliminação: 'Quero vê-lo assim'
Atacante, de 25 anos, esteve em campo em jogo pela Copa do Rei
West Ham reduz pedida ao Flamengo, mas exige permanência de Paquetá até junho
Meia, de 28 anos, poderá assinar contrato de quatro anos
Com indefinições no sistema defensivo, Botafogo deve buscar dois reforços para setor
Alvinegro entende que tem carência na posição de zagueiro
Trio se destaca em estreia do Fluminense e aumenta expectativa por evolução em 2026
Tricolor deposita esperança em jovens e jogadores pouco utilizados no início do Carioca
Klopp estaria disposto a voltar a ser técnico em caso de oferta do Real Madrid, diz TV alemã
Ex-Liverpool trabalha como Chefe de Futebol Global do Grupo Red Bull
Vasco recebe proposta de R$ 157 milhões de clube italiano por Rayan, diz site português
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
