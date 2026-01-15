Vini Jr vive momento conturbado no Real MadridFadel Senna / AFP
Jornal espanhol critica Vini Jr após eliminação do Real Madrid: 'Desmotivado'
Brasileiro foi um dos poucos titulares do time merengue a entrar em campo diante do Albacete, na quarta-feira (14)
Clube grego anuncia a contratação de Alex Teixeira
Veterano de 36 anos chega sem custos após passagem pelo Vasco
Barcelona vence o Racing Santander e avança na Copa do Rei
Ferran Torres e Lamine Yamal fizeram os gols do time catalão
Fluminense perde para o Ituano e está eliminado da Copinha
O Galo de Itu vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da competição
Nova Iguaçu vence o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca
Léo Rafael anotou os três gols do Orgulho da Baixada
Vasco encaminha a contratação de Brenner, atacante da Udinese
O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz
