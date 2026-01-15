Vini Jr vive momento conturbado no Real Madrid - Fadel Senna / AFP

Publicado 15/01/2026 20:31

"Ele ofereceu muito pouco nos primeiros 20 minutos. Parecia desconectado e desmotivado. Provavelmente não entendia as vaias vindas de todo o estádio. Nada estava dando certo. Ele estava sendo muito errático na tomada de decisões e demonstrava falta da atitude necessária para criar perigo", escreveu o jornal 'Marca'.

"A atuação do brasileiro é algo para se ver. Se Arbeloa queria que o camisa 7 dançasse, ele está apenas pisando nos calos dos adversários", complementou.

O momento de Vini Jr no Real Madrid não é dos melhores. O atacante balançou a rede uma vez nas últimas 18 partidas. Ao todo, nesta temporada, ele soma seis gols e sete assistências em 28 jogos.