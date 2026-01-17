Cerro Porteño anuncia a contratação de Vegetti, ex-Vasco - Foto: Divulgação/Cerro Porteno

Cerro Porteño anuncia a contratação de Vegetti, ex-VascoFoto: Divulgação/Cerro Porteno

Publicado 17/01/2026 12:16

O Cerro Porteño, do Paraguai, anunciou neste sábado a contratação de Pablo Vegetti. Nos últimos dias, o atacante de 37 anos havia comunicado ao Vasco o desejo de deixar o clube, e a diretoria cruz-maltina não se opôs à saída do camisa 99. O argentino assinou contrato por três anos.



Vegetti é a terceira contratação do clube paraguaio nesta janela de transferências. Recentemente, o Cerro Porteño também acertou as chegadas do volante Cristhian Paredes e do meia-atacante Mateo Klimowicz.



O atacante chega à equipe paraguaia para disputar o Campeonato Paraguaio, a Copa do Paraguai e a Libertadores. A estreia pode ocorrer já nas primeiras rodadas da competição nacional.

Contratado em 2023, Vegetti soma 143 jogos e 60 gols pelo Vasco. No seu primeiro ano, foi importante para salvar o time do rebaixamento. Já em 2024 e 2025, foi o artilheiro do time. No ano passado, o centroavante argentino marcou 27 gols e foi também o artilheiro do Brasil.

Apesar de ser o artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, Vegetti terminou como reserva. O argentino perdeu a vaga para Rayan, que viveu uma ascensão no segundo semestre. O jovem, de 19 anos, marcou 20 gols e terminou a temporada como o segundo maior artilheiro do Vasco.