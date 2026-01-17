Jogadores do sub-20 do Águia de Marabá e familiares fizeram um abraço coletivo na chegada da delegação - Reprodução de redes sociais

Publicado 17/01/2026 21:40

aplausos, choro e muita emoção.

A delegação sub-20 do Águia voltou à cidade de Marabá, no Pará, na madrugada deste sábado (17), após o grave acidente na estrada, na última quinta-feira . Familiares receberam os jogadores com

O clube divulgou nas redes sociais um vídeo da chegada em frente à sede. Cada jogador que descia do novo ônibus abraçou familiares e amigos. Alguns choraram no reencontro. Quando todos saíram do veículo, houve um abraço coletivo.



Uma vítima fatal e feridos



O grave acidente aconteceu na BRB-153, em Tocantins, quando a delegação do Águia de Marabá voltava de Guaratinguetá, em São Paulo, onde disputou a Copinha. O preparador físico Hecton Alves morreu em decorrência dos ferimentos e foi sepultado na tarde deste sábado.



Já o técnico da equipe sub-20, Ronan Tyezer, permanece internado na UTI do Hospital Regional de Gurupi, em estado grave. Além dele, uma criança de 11 anos também está hospitalizada, segundo informações médicas divulgadas após o resgate.



Como ocorreu o acidente do Águia de Marabá



De acordo com a polícia, o acidente aconteceu em um trecho da BR-153, na altura de Santa Rita do Tocantins. O veículo colidiu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento da rodovia. Segundo um dos jogadores, o preparador físico estava em pé e no corredor, no momento do acidente.





