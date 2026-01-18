Torcedores provocam Paquetá
Léo Nannetti destaca entrega do Flamengo em derrota: 'Corremos o tempo todo'
Equipe sub-20 do Rubro-Negro jogou com um a menos desde o início e perdeu por 3 a 0
Com um a menos desde o início, Flamengo perde de três e pressiona elenco principal
Carbone é expulso com 10 minutos, e Rubro-Negro vê Volta Redonda atropelar: 3 a 0
Em alta no Vasco, Rayan torna-se padrinho de projeto socioesportivo
Jovem atacante se junta a nomes como Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso
Auxiliar do Fluminense explica derrota: 'Não conseguimos conectar no último terço'
Maxi Cuberas também vê erros como aprendizado para os jogadores mais jovens
Após acidente com morte, jogadores têm encontro emocionante com familiares; veja o vídeo
Ônibus com equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu colisão, e preparador físico morreu
