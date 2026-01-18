Publicado 18/01/2026 00:00

Sem Lucas Paquetá, o West Ham, da Inglaterra, venceu o Tottenham por 2 a 1, ontem, pelo Campeonato Inglês. Após a partida, os torcedores do time londrino foram às redes sociais e provocaram o meia brasileiro, que está em negociações para retornar ao Flamengo.

"Vendam o Paquetá depressa e reinvistam o dinheiro. Outra boa contratação para o elenco, aproveitando o bom momento de confiança, pode fazer maravilhas", disse um perfil de fãs do West Ham no X, antigo Twitter.

Um outro perfil publicou uma edição em que Paquetá aparece com o rosto de um rato e a mensagem "Até mais". O termo é utilizado de forma pejorativa para criticar e acusar alguém de traição no mundo da bola.

Idolatrado até pouco tempo na Inglaterra, o meia caiu em desprestígio com a torcida dos Hammers após forçar sua saída e declarar que quer voltar à Gávea.