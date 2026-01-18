Bia Haddad na estreia do Australian Open 2026 - Foto: Getty Images

Bia Haddad na estreia do Australian Open 2026Foto: Getty Images

Publicado 18/01/2026 09:30

Em um jogo bastante disputado, que começou com uma bela atuação no primeiro set, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu ao ritmo de Yulia Putintseva na noite deste sábado, e perdeu logo em sua estreia no Australian Open. A derrota veio de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3 em batalha com 2h53 de duração.

Com o resultado positivo, a tenista do cazaquistão (105ª da lista da WTA) terá pela frente a vencedora do duelo entre a francesa Elsa Jacquemot (58ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (20ª) na próxima etapa do Grand Slam australiano.



Este foi o terceiro encontro das duas competidoras no circuito profissional. Nos dois confrontos anteriores, Bia Haddad (59ª) levou a melhor nas duas partidas, que aconteceram na temporada de 2023. O primeiro deles foi em Abu Dabi e o segundo em Wimbledon.



No jogo, Bia iniciou o primeiro set bastante concentrada. Com boa movimentação e usando bem as paralelas, ela obteve uma quebra de saque no sexto game, mas permitiu a resposta imediata da rival. No oitavo game, Putintseva voltou a oscilar, não confirmou seu serviço e a brasileira abriu 5 a 3. Confiante em quadra, ela se impôs e fechou a parcial em 6 a 3.

O segundo set, porém, foi bem diferente. Putintseva abriu vantagem de 2 a 0 ao quebrar o serviço de Bia mas viu o duelo sofrer uma reviravolta com a tenista paulistana entrando novamente no jogo e buscando o empate em 2 a 2 com um belo ace no quarto game. O equilíbrio se manteve no decorrer da disputa com mais duas quebras e o confronto seguiu empatado em 5 a 5.



Desgastada, Putintseva se irritou várias vezes na quadra e chegou a jogar a sua raquete no chão. Bia, que tinha o apoio da torcida, sofreu com a oscilação das suas devoluções, voltou a errar no final e permitiu a vitória da sua rival por 7/5 deixando o confronto empatado.



No terceiro e decisivo set, Bia chegou a abrir vantagem de 3 a 1, mas voltou a oscilar, não manteve o ritmo e permitiu a virada na parcial derradeira para 5 a 3. Com o saque na mão, a cazaque confirmou o serviço e fechou a partida em 2 a 1 triunfando no terceiro set por 6 a 3.