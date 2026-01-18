Bia Haddad na estreia do Australian Open 2026Foto: Getty Images

E
Estadão Conteúdo
Em um jogo bastante disputado, que começou com uma bela atuação no primeiro set, a brasileira Beatriz Haddad Maia não resistiu ao ritmo de Yulia Putintseva na noite deste sábado, e perdeu logo em sua estreia no Australian Open. A derrota veio de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3 em batalha com 2h53 de duração.
Leia mais:Após acidente com morte, jogadores têm encontro emocionante com familiares; veja o vídeo

Com o resultado positivo, a tenista do cazaquistão (105ª da lista da WTA) terá pela frente a vencedora do duelo entre a francesa Elsa Jacquemot (58ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (20ª) na próxima etapa do Grand Slam australiano.

Este foi o terceiro encontro das duas competidoras no circuito profissional. Nos dois confrontos anteriores, Bia Haddad (59ª) levou a melhor nas duas partidas, que aconteceram na temporada de 2023. O primeiro deles foi em Abu Dabi e o segundo em Wimbledon.

No jogo, Bia iniciou o primeiro set bastante concentrada. Com boa movimentação e usando bem as paralelas, ela obteve uma quebra de saque no sexto game, mas permitiu a resposta imediata da rival. No oitavo game, Putintseva voltou a oscilar, não confirmou seu serviço e a brasileira abriu 5 a 3. Confiante em quadra, ela se impôs e fechou a parcial em 6 a 3.
Confira: Inter vence a Udinese e amplia vantagem na liderança

O segundo set, porém, foi bem diferente. Putintseva abriu vantagem de 2 a 0 ao quebrar o serviço de Bia mas viu o duelo sofrer uma reviravolta com a tenista paulistana entrando novamente no jogo e buscando o empate em 2 a 2 com um belo ace no quarto game. O equilíbrio se manteve no decorrer da disputa com mais duas quebras e o confronto seguiu empatado em 5 a 5.

Desgastada, Putintseva se irritou várias vezes na quadra e chegou a jogar a sua raquete no chão. Bia, que tinha o apoio da torcida, sofreu com a oscilação das suas devoluções, voltou a errar no final e permitiu a vitória da sua rival por 7/5 deixando o confronto empatado.

No terceiro e decisivo set, Bia chegou a abrir vantagem de 3 a 1, mas voltou a oscilar, não manteve o ritmo e permitiu a virada na parcial derradeira para 5 a 3. Com o saque na mão, a cazaque confirmou o serviço e fechou a partida em 2 a 1 triunfando no terceiro set por 6 a 3.
Leia mais: Senegal protesta contra tratamento no Marrocos às vésperas da final da Copa Africana

Bia já tinha feito seu primeiro jogo em 2026. No último fim de semana, ela perdeu no WTA 500 de Adelaide para a canadense Victoria Mboko (atualmente nº 17 do mundo). Em setembro do ano passado, ela antecipou o descanso previsto para o fim da temporada para cuidar da saúde mental. O ano de 2025 foi de oscilação para ela, que não conquista um título desde setembro de 2024.