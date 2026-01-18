Vibração de Carlos AlcarazKena Betancur / AFP

Líder do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Carlos Alcaraz estreou no Australian Open, neste domingo, com uma vitória tranquila por 3 sets a 0, em 2h13 de partida, sobre o anfitrião Adam Walton, 81º colocado no ranking, na Rod Laver Arena, com parciais de 6/3, 7/6 (7/2) e 6/2. O jogo também marcou a estreia de Samuel López como treinador de Alcaraz, após o rompimento de uma parceria de sete anos com Juan Carlos Ferrero.
O espanhol de 22 anos enfrentará na segunda rodada, na quarta-feira, o alemão Yannick Hanfmann, 102º do mundo, que passou pelo americano Zachary Svajda por 3 sets a 1 (7/5, 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3). Alcaraz saiu vencedor nos dois confrontos disputados entre eles até aqui.
"Estou muito feliz por voltar às quadras nesta temporada. Não poderia ter sido melhor jogar aqui na Rod Laver Arena", disse Alcaraz. "Foi uma boa partida. Me senti ótimo e Adam fez ótimos golpes, jogou em um nível excelente, então eu precisava manter esse nível."

Em busca de seu primeiro título no Grand Slam australiano e do 7º na carreira - é bicampeão do US Open, de Wimbledon e de Roland Garros -, Alcaraz não apresentou seu melhor jogo contra Walton, mas encontrou a consistência necessária para superar o número 81 do mundo no segundo confronto direto entre os dois - já havia vencido o primeiro duelo.

Após vencer a primeira parcial sem sustos, o espanhol disparou 38 winners no segundo set para se recuperar de um placar adverso de 1/3 e consolidar seu domínio no confronto, vencendo no tie-break. Embora o australiano tenha conseguido incomodar o número 1 do mundo em alguns momentos com golpes de fundo de quadra, Alcaraz foi implacável nos momentos decisivos e fechou o jogo em 6/2.

Terceiro colocado do ranking da ATP e atual vice-campeão do Australian Open, derrotado na final passada por Jannik Sinner, Alexander Zverev superou um início lento para vencer o canadense Gabriel Diallo, 41º do mundo, por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 6/1, 6/4 e 6/2.

"Definitivamente, quando vi a chave, não fiquei muito feliz, para ser honesto", disse Zverev sobre o difícil desafio apresentado por Diallo. "Ele é muito jovem, muito talentoso e incrivelmente agressivo."

O número 10 do ranking, Alexander Bublik, avançou à segunda rodada ao derrotar Jenson Brooksby por triplo 6/4 - foi seu primeiro triunfo no torneio desde 2022 e também como top 10. Já o número 29 do mundo, Frances Tiafoe, superou Jason Kubler por 3 a 0.