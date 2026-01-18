Vibração de Carlos AlcarazKena Betancur / AFP
Em busca de seu primeiro título no Grand Slam australiano e do 7º na carreira - é bicampeão do US Open, de Wimbledon e de Roland Garros -, Alcaraz não apresentou seu melhor jogo contra Walton, mas encontrou a consistência necessária para superar o número 81 do mundo no segundo confronto direto entre os dois - já havia vencido o primeiro duelo.
Após vencer a primeira parcial sem sustos, o espanhol disparou 38 winners no segundo set para se recuperar de um placar adverso de 1/3 e consolidar seu domínio no confronto, vencendo no tie-break. Embora o australiano tenha conseguido incomodar o número 1 do mundo em alguns momentos com golpes de fundo de quadra, Alcaraz foi implacável nos momentos decisivos e fechou o jogo em 6/2.
Terceiro colocado do ranking da ATP e atual vice-campeão do Australian Open, derrotado na final passada por Jannik Sinner, Alexander Zverev superou um início lento para vencer o canadense Gabriel Diallo, 41º do mundo, por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 6/1, 6/4 e 6/2.
"Definitivamente, quando vi a chave, não fiquei muito feliz, para ser honesto", disse Zverev sobre o difícil desafio apresentado por Diallo. "Ele é muito jovem, muito talentoso e incrivelmente agressivo."
O número 10 do ranking, Alexander Bublik, avançou à segunda rodada ao derrotar Jenson Brooksby por triplo 6/4 - foi seu primeiro triunfo no torneio desde 2022 e também como top 10. Já o número 29 do mundo, Frances Tiafoe, superou Jason Kubler por 3 a 0.
