João Fonseca foi uma das sensações do tênis em 2025Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 18/01/2026 13:34

João Fonseca já tem data e horário de estreia no Australian Open de 2026 definidos. O brasileiro de 19 anos e atualmente na 32ª posição no ranking da ATP enfrentará o americano Eliot Spizzirri em duelo válido pela primeira rodada da chave de simples do Grand Slam.

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 23h30 (de Brasília). O carioca e Spizzirri farão o segundo jogo da 1573 Arena, depois do confronto entre o italiano Luciano Darderi e o chileno Cristian Garin.



Esta será a segunda participação de Fonseca no Australian Open. No ano passado, ele parou na segunda rodada, quando foi superado pelo italiano Lorenzo Sonego. Na estreia, o brasileiro bateu o favorito russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5), em sua única vitória contra um top-10 do mundo na carreira.

Atual 85º colocado do ranking da ATP, Eliot Spizzirri tem 24 anos e disputa o Grand Slam na Austrália pela segunda vez na carreira. Ao todo, o americano acumula cinco finais de simples em torneios de nível Challenger, com dois títulos e três vices no currículo.



João Fonseca e Spizzirri já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. Em 2024, o brasileiro foi superado pelo rival no qualificatório do US Open por 2 sets a 1.