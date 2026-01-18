Victor Hugo é o novo reforço do Atlético-MGReprodução/ Redes Sociais
"Estou muito feliz de estar aqui. Tô muito ansioso para estar em campo o mais rápido possível e tenho certeza que este ano vamos conquistar grandes coisas", falou Victor Hugo em publicação nas redes sociais do Atlético-MG.
Esta é a quinta contração do clube mineiro para 2026. O time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli já anunciou o lateral Renan Lodi, os volantes Gabriel Menino e Maycon e o atacante Alan Minda.
O Atlético-MG volta aos gramados neste domingo, às 18h (de Brasília), quando recebe a Tombense na Arena MRV. O confronto é valido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.
