Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026 - Divulgação / Fifa

Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026Divulgação / Fifa

Publicado 18/01/2026 19:30

Rio - O Brasileirão de 2026 não terá o impedimento semiautomático desde a primeira rodada, que começa no próximo dia 28. A CBF não conseguiu resolver todas as pendências e ainda precisa visitar alguns estádios relacionados pelos clubes para a implantação da tecnologia, além do trâmite dos equipamentos, de acordo com o "ge".

Não há previsão para o funcionamento da tecnologia. A CBF não pretende começar o campeonato sem a tecnologia em todos os estádios. O impedimento semiautomático só vai estrear quando puder atender todos os dez jogos por rodada. Além do Brasileirão, o equipamento também será disponibilizado na Copa do Brasil — que não deve ser afetada pelo atraso.

O planejamento da CBF ainda prevê jogos-teste para a operação. Ao todo, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular por jogo, que vão necessitar de energia e conexão à internet. A empresa que assinou contrato com a CBF é a mesma responsável pela operação da tecnologia no Campeonato Inglês. A tecnologia estreou na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ao todo, 16 estádios passaram pela vistoria – Maracanã, Neo Química Arena, MorumBis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques, Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio. Os próximos estádios a passarem por vistorias serão Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque.