Utilizado na Copa do Mundo de 2022, impedimento semiautomático será implementado no Campeonato Brasileiro de 2026Divulgação / Fifa
Brasileirão não deve ter impedimento semiautomático desde o início
Não há previsão para o funcionamento da tecnologia
Fluminense vê pressão por reforços para o ataque aumentar após lesão de John Kennedy
Tricolor conta com Everaldo e Lelê para a posição
Vegetti é homenageado antes do jogo e se despede do Vasco: 'É difícil'
Centroavante está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai
Flamengo terá reunião para discutir possível mudança no planejamento
Após três tropeços consecutivos, Rubro-Negro teme se complicar no Carioca
Ex-Botafogo, João Paulo decide se aposentar aos 34 anos
Volante encerra carreira após sequência de lesões
Alcaraz confirma favoritismo e avança em busca de título inédito na Austrália
Espanhol venceu Adam Walton por 3 a 0 na estreia do Australian Open
