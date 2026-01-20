Luciano Darderi sai correndo de quadra para ir ao banheiro, após vencer no Aberto da Austrália - Reprodução de vídeo

Luciano Darderi precisou ir além do tênis para avançar na estreia do Aberto da Austrália. O italiano venceu o chileno Cristian Garin, amigo pessoal e parceiro de duplas, em uma partida marcada por dificuldades físicas e um episódio inusitado no fim do confronto.



Desde o início do jogo que terminou em 3 sets a 0 (7/6, 7/5 e 7/6), Darderi sentiu dores em um dos pés e recorreu a analgésicos para conseguir seguir em quadra. Com o avanço da partida, porém, passou a ter um outro problema por causa do calor intenso, combinado com o efeito da medicação.



Ao longo dos sets, o italiano passou a sofrer com fortes cãibras estomacais, o que afetou diretamente seu rendimento. Mesmo assim, conseguiu manter o controle da partida.



A dor de barriga aumentou quando Darderi teve a chance de fechar a partida sacando no terceiro set, quando vencia por 5-4. Nesse momento, ele teve mais vontade de ir ao banheiro, algo que só é permitido apenas quando acontecem as trocas de lado entre os tenistas.



Sem a opção de sair da quadra, o italiano teve que continuar, perdeu o set e precisou jogar até o 7-6. Assim que confirmou a vitória, cumprimentou rapidamente o adversário e o público, e saiu correndo da quadra em direção ao vestiário, para ir ao banheiro.



"Pensei: por que eu, por que agora? Continuava a ter cãibras, mas não conseguia ir ao banheiro. Tinha muitas dores na barriga", relatou à imprensa italiana.





