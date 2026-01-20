Raphinha volta após desfalcar o Barcelona em um jogo do Campeonato Espanhol - Fadel Senna / AFP

Publicado 20/01/2026 11:07

O Barcelona volta a ter Raphinha entre as opções do elenco para o jogo de quarta-feira (21) contra o Slavia Praga, às 17h (de Brasília), na República Tcheca. O clube confirmou nesta terça que o atacante brasileiro foi liberado pelo departamento médico e está apto para o jogo Liga dos Campeões.



Apesar da boa notícia, o Barcelona tem um novo desfalque. Ferran Torres sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita e, segundo o clube, ficará fora por cerca de dez dias.



Raphinha poupado no Espanhol



O atacante ficou fora do compromisso mais recente do Barcelona, no domingo, diante da Real Sociedad, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O time sentiu sua ausência e perdeu por 2 a 1.



Raphinha não entrou em campo por precaução, devido a uma pancada sofrida na coxa direita durante a partida contra o Racing, pelas quartas de final da Copa do Rey. Recuperado, ele deve a ser titular no jogo pela sétima rodada da Liga dos Campeões.