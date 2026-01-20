Thiago Silva deixou o Fluminense e acertou com o Porto - Divulgação / FC Porto

Publicado 20/01/2026 15:56

Thiago Silva tem um grande início em seu retorno ao Porto, com dois jogos atuando os 90 minutos e nenhum gol sofrido por seu time. Diante do bom desempenho, o jornal espanhol 'As' publicou nesta terça-feira (20) uma análise em que aponta que o zagueiro de 41 anos aumenta a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo.



"Um plano infalível para estar na Copa do Mundo. Aos 41 anos, Thiago Silva reafirma o velho ditado de que 'idade é apenas um número'", começa o texto.





Escrita pelo jornalista Victor Martin, a matéria diz que a passagem do experiente jogador "por seu amado Fluminense " foi "notável". E ainda cita as boas atuações no Mundial de Clubes, o que lhe rendeu estar na seleção dos melhores do torneio.

Em relação à seleção brasileira, o periódico espanhol considera que Carlo Ancelotti não tem muitas opções para a zaga e "precisa de líderes em todas as posições". Diante desse cenário, a percepção é que Thiago Silva "é uma das grandes promessas a menos de seis meses da Copa do Mundo".



Isso porque, segundo o jornalista, "beneficia vários jogadores-chave de Ancelotti". Um deles seria Marquinhos, que teria ao lado um ex-companheiro experiente. Além disso, abriria a possibilidade para Militão jogar na lateral-direita, um problema do time brasileiro.



"A inclusão de Thiago Silva no time titular liberaria algumas funções defensivas para um jogador soberbo, capaz de contribuir em outras áreas do jogo, e também permitiria uma melhor gestão do tempo de jogo para um jogador que sofre com lesões há anos", diz o texto sobre o zagueiro do Real Madrid.



O jogador de 41 anos, por mais de uma vez no Fluminense, citou o sonho de voltar a defender o Brasil numa Copa. E já trabalhou com o italiano no Milan.