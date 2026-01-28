II Copa Geração UPP reuniu mais de 280 atletas da capoeira - Felipe Xavier / Fábrica de Fotos

Publicado 28/01/2026 15:10

A abertura da temporada 2026 do Volta ao Mundo Bambas (VMB) foi mais do que o início de um calendário esportivo da capoeira: marcou um retrato da dimensão social, esportiva e humana que o projeto alcançou desde sua criação. No último sábado (24), a II Copa Geração UPP transformou o 4º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em um grande ponto de encontro da capoeira competitiva. Durante quase nove horas, das 13h às 22h (de Brasília), cerca de mil pessoas acompanharam o evento do início ao fim. A cada jogo, canto e decisão, a euforia se misturava ao sentimento de pertencimento.



A competição reuniu mais de 280 atletas, distribuídos em 18 categorias, e marcou oficialmente a largada da temporada do circuito, que conta com cerca de 40 eventos no Brasil e fora do país voltados ao ranqueamento. Um dos pilares que viabilizaram a realização da II Copa Geração UPP foi o apoio institucional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A parceria mobilizou cerca de 50 policiais militares, além de equipes de staff, comunicação institucional, atendimento médico, segurança, limpeza e a infraestrutura necessária para o evento.



Representantes da corporação destacaram que a ação só foi possível graças à organização e à estrutura oferecidas pelo VMB, ressaltando a importância de iniciativas que unem esporte, cultura e participação social. Nesse contexto, a atuação do sargento Jorge Coelho, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), capoeirista e professor do núcleo mais antigo do projeto, foi reconhecida como elo fundamental entre a capoeira e a Polícia Militar, reforçando a perspectiva de continuidade e ampliação desse modelo de cooperação.



“Agradeço a todos os atletas e familiares pela presença e confiança, aos Policiais Militares pelo comprometimento com o serviço e aos parceiros pelo apoio fundamental na realização deste evento. Meu reconhecimento também ao Secretário de Estado da Polícia Militar, Sr. Cel PM Marcelo Menezes, pelo apoio ao Projeto Geração UPP e pelo incentivo para que continuemos ampliando oportunidades e promovendo inclusão nas comunidades cariocas”, destacou o Coordenador-Geral de Polícia Pacificadora, Cel PM Alexandre.



Desde sua criação, em 2022, o VMB nasceu com um objetivo de resgatar no capoeirista o orgulho de praticar a modalidade. Nas últimas décadas, a capoeira perdeu espaço para outras lutas que passaram a concentrar visibilidade, investimentos e remunerações mais altas. O Volta ao Mundo Bambas surgiu para inverter essa lógica, oferecendo organização, calendário, critérios técnicos e perspectiva real de crescimento esportivo.



Hoje, ao observar a multiplicação de eventos pelo país e o engajamento de jovens atletas, o movimento se mostra consistente. “Estamos vendo jovens que, certamente, estariam praticando outra modalidade esportiva, entrando na capoeira com muita paixão, acreditando que aqui também existe futuro”, afirma o diretor-executivo do VMB, Saverio Scarpati.



O evento marcou também o retorno do projeto à cidade do Rio de Janeiro. Depois de edições de grande repercussão no Morro da Urca, em 2023, e na Arena 1 do Parque Olímpico, em janeiro de 2024, a organização passou a receber convites para competições em São Paulo, Brasília, Estados Unidos e Suécia. Voltar ao Rio, agora em um ambiente de base e formação, reforçou o vínculo com a origem do projeto e com sua vocação social.



Durante o evento, foi apresentada a Federação de Capoeira Competitiva do Rio de Janeiro (FCCRJ), criada para fortalecer a organização e o desenvolvimento da modalidade no estado. Presidida por Brunna Alvarenga, do grupo Senzala, a entidade nasce com a missão de estabelecer critérios técnicos, calendário unificado e diálogo institucional com atletas, projetos sociais e poder público. Saverio Scarpati, diretor-executivo do VMB, assume a vice-presidência. Entre os objetivos da federação está facilitar o acesso de atletas a programas como o Bolsa Atleta e ao circuito do VMB, consolidando a capoeira competitiva no Rio de Janeiro.