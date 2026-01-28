Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - AFP

Publicado 28/01/2026 14:53

O mercado mundial de transferências no futebol estabeleceu um novo recorde de gastos em 2025, atingindo 13,11 bilhões de dólares (R$ 68,67 bilhões na cotação atual), segundo relatório publicado nesta quarta-feira (28) pela Fifa, que aponta que os clubes brasileiros foram os que negociaram o maior número de jogadores.



"Pela primeira vez na história, o gasto dos clubes em transferências superou a barreira dos US$ 10 bilhões [R$ 52,38 bilhões] e estabeleceu um novo recorde com um total de US$ 13,11 bilhões", destacou a entidade máxima do futebol em comunicado, com base em seu relatório anual Global Transfer Market.

Este valor é "50% superior aos gastos de 2024 e 35,6% superior ao recorde anterior, estabelecido em 2023", acrescenta o texto.



Após a queda registrada no mercado de transferências em 2024, o ano passado também registrou um número recorde de transferências internacionais, totalizando 86.158 transações.



"No futebol profissional masculino, os clubes ingleses foram novamente os que mais gastaram e os que mais receberam em transferências, com gastos de 3,82 bilhões de dólares [R$ 20,01 bilhões] em contratações e uma receita de 1,77 bilhão de dólares [R$ 9,27 bilhões] com vendas e empréstimos", destacou a Fifa.



Três clubes da Premier League (Manchester City, Liverpool e Chelsea) foram os que mais gastaram em 2025 e 11 equipes inglesas estão no Top 20 dos que mais investiram na Europa, o que volta a mostrar o poderio econômico do campeonato inglês.



"Em termos de número total de transferências, os clubes brasileiros lideraram a lista, contratando 1.190 jogadores e vendendo ou emprestando outros 1.005", acrescentou a Fifa.



Apesar de não poder ser comparado aos números faraônicos movimentados pelo futebol masculino, o futebol feminino teve seu progresso destacado pela Fifa, tendo movimentado em 2025 um total de 28,6 milhões de dólares (R$ 148,2 milhões), 80% a mais do que em 2024.



O número de transferências internacionais de jogadoras cresceu 6,3%, totalizando 2.440.

