Rato foi visto andando pelo gramado do estádio Camp NouReprodução/ TNT Sports

Rio- Um rato marcou presença rato no gramado do estádio Camp Nou, do Barcelona em imagens flagradas e que viralizaram nas redes sociais. Nesta quarta-feira (28), o time catalão recebe o Copenhagen, da Dinamarca, pela última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões


Através das redes sociais, diversos vídeos viralizaram e geraram risadas entre os internautas. O animal foi visto nos momentos de preparação do estádio que antecede o duelo.
Desde maio de 2023 até o fim de 2025, o Camp Nou ficou fechado para obras de modernização. Apesar disso, ainda existem ajustes sendo feitos no local. Cerca de R$ 9,4 bilhões foi o valor do financiamento do Barcelona para as obras do estádio.