Taça da Copa do BrasilDivulgação / CBF

Publicado 28/01/2026 18:10

Rio - A CBF realizou nesta quarta-feira (28) o sorteio que definiu os mandos da primeira fase da Copa do Brasil de 2026 e o chaveamento até a terceira etapa. A competição tem início previsto para 18 de fevereiro e contará com 126 clubes, enquanto os times da Série A entram apenas a partir da quinta rodada, marcada para o fim de abril.

Entre os clubes do Rio de Janeiro, Madureira e Sampaio Corrêa-RJ são os representantes na primeira fase. O Tricolor Suburbano enfrenta o Baré-RR fora de casa, em duelo eliminatório decidido em partida única. Já o Sampaio Corrêa joga como mandante, contra a Desportiva Ferroviária-ES.

Na segunda fase, outros clubes cariocas entram em cena. O Volta Redonda jogará fora de casa contra o vencedor de Ivinhema-MS e Independente-AP. O Nova Iguaçu será mandante diante do Lagarto-SE, enquanto Boavista e Portuguesa atuam em casa contra Maringá-PR e Maracanã-CE, respectivamente, em confrontos também únicos.



A partir da quinta fase, os grandes do estado passam a integrar a disputa. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo entram diretamente nessa etapa, quando a competição adota o formato de ida e volta. Os duelos serão definidos por sorteio, com divisão em potes baseada no ranking nacional de clubes.



A edição de 2026 da Copa do Brasil terá final em apenas uma data pela primeira vez, prevista para o dia 6 de dezembro, em estádio ainda indefinido. Antes disso, as fases decisivas (oitavas, quartas e semifinais) seguem com confrontos sorteados, mantendo o torneio como uma das principais vitrines e fontes de receita do futebol nacional.