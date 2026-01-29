Com seis gols, Gabriel Martinelli é o artilheiro isolado do Arsenal na Liga dos Campeões - Nicolas Tucat / AFP

Publicado 29/01/2026 18:24

Inglaterra - Em grande fase, Gabriel Martinelli está próximo de alcançar recorde de Thierry Henry pelo Arsenal, na Liga dos Campeões. Artilheiro, o brasileiro fez mais um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Kairat, do Cazaquistão, na última quarta-feira (28), e chegou a seis tentos no torneio internacional. O francês é o maior goleador da história dos Gunners em uma só edição da competição, com sete.

"Seria uma honra estar na mesma prateleira que ele. Todos os jogadores aqui tem o Thierry Henry como ídolo máximo, então alcançar um recorde dele seria um sonho. De qualquer forma, espero ajudar, seja com gols, assistências ou dando o meu máximo dentro de campo. Os nossos torcedores merecem o melhor e eu estou aqui para representá-los", disse o atacante.

O camisa 11 também valorizou o momento do clube, que avançou às oitavas de final com 100% de aproveitamento: oito triunfos em oito jogos. "Essa equipe merece tudo o que estamos vivendo. É um prazer ser o primeiro time que conseguiu os 100% de aproveitamento na fase inicial da Liga dos Campeões. E, claro, finalizar com um gol tornou tudo ainda mais especial", analisou.

Ao todo, nesta temporada, Gabriel Martinelli soma dez gols e uma assistência em 28 jogos pelo Arsenal, sendo 14 como titular. O próximo compromisso será contra o Leeds, sábado (31), às 12h (de Brasília), no Elland Road, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.