Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário completou nesta quinta-feira (29) o seu aniversário de 60 anos. Ele foi parabenizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelos três grandes clubes do Rio de Janeiro em que jogou: Flamengo, Fluminense e Vasco.
Romário é considerado um dos maiores jogadores da história. Ele iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Vasco no anos de 1980. Depois de se destacar, o Baixinho atuou pelo PSV, da Holanda, e pelo Barcelona, brilhando no futebol europeu. Como melhor do mundo, voltou ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. O camisa 11 brilhou no Rubro-Negro e também no Fluminense.
Além destes clubes, Romário passou pelo Miami FC, dos Estados Unidos, pelo Al-Saad, do Catar, e pelo Adelaide United, da Austrália e encerrou a carreia no America, clube do coração do seu pai Edevair. Além de ter brilhado em diversos gramados, Romário foi o grande protagonista do título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e também encerrou sua carreira tendo marcado mais de 1.000 gols.
Atualmente, Romário é senador da república pelo Rio de Janeiro e está em seu segundo mandato. Ele também assumiu a presidência do America, clube do coração do seu pai Edevair e que também defendeu como jogador. O Baixinho é colunista do Jornal O DIA.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.