Romário completou 60 anos - Divulgação / CBF

Romário completou 60 anosDivulgação / CBF

Publicado 29/01/2026 17:28

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário completou nesta quinta-feira (29) o seu aniversário de 60 anos. Ele foi parabenizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelos três grandes clubes do Rio de Janeiro em que jogou: Flamengo, Fluminense e Vasco.

Romário é considerado um dos maiores jogadores da história. Ele iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Vasco no anos de 1980. Depois de se destacar, o Baixinho atuou pelo PSV, da Holanda, e pelo Barcelona, brilhando no futebol europeu. Como melhor do mundo, voltou ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. O camisa 11 brilhou no Rubro-Negro e também no Fluminense.

Além destes clubes, Romário passou pelo Miami FC, dos Estados Unidos, pelo Al-Saad, do Catar, e pelo Adelaide United, da Austrália e encerrou a carreia no America, clube do coração do seu pai Edevair. Além de ter brilhado em diversos gramados, Romário foi o grande protagonista do título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e também encerrou sua carreira tendo marcado mais de 1.000 gols.

Atualmente, Romário é senador da república pelo Rio de Janeiro e está em seu segundo mandato. Ele também assumiu a presidência do America, clube do coração do seu pai Edevair e que também defendeu como jogador. O Baixinho é colunista do Jornal O DIA.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Hoje o gênio da grande área completa 60 anos de idade!



Um dos maiores atletas formados pelo Vasco da Gama, Romário entrou para a nossa história com gols marcantes e grandes conquistas:



Mercosul de 2000

Brasileiro de 2000

Cariocas de 87 e 88

2º maior artilheiro do… pic.twitter.com/toWJkG4tGC — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 29, 2026 Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Flamengo (@flamengo)