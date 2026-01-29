Carrascal em ação pelo Flamengo no duelo com o São Paulo, no MorumbisAdriano Fontes / Flamengo
Brasileirão registra maior audiência de estreia no Rio desde 2021
Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Morumbis
Fluminense avalia positivamente o elenco e não buscará 'camisa 9 qualquer'
Tricolor contratou três reforços para a temporada
Endrick é eleito o melhor jogador do mês do Campeonato Francês
Emprestado pelo Real Madrid, atacante brasileiro se destaca pelo Lyon e domina números dentro e fora de campo
CBF, Flamengo, Fluminense e Vasco parabenizam Romário pelos 60 anos
Baixinho fez história no futebol carioca, na Europa e na seleção brasileira
Galvão Bueno exalta retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo: 'Impressiona'
Rubro-Negro desembolsou 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões) para tirar o meio-campista do West Ham, da Inglaterra
Vasco terá reunião com staff de Claudio Spinelli e com Del Valle por argentino
Atacante, de 28 anos, anotou 28 gols na última temporada
