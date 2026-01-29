Carrascal em ação pelo Flamengo no duelo com o São Paulo, no Morumbis - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/01/2026 17:50

Rio - O confronto entre São Paulo e Flamengo, nesta última quarta-feira (28), registrou a maior audiência de uma rodada de abertura do Brasileirão na TV Globo, no Rio de Janeiro, desde 30 de maio de 2021. O jogo teve 27 pontos de audiência e 44% de participação.

O número representou um crescimento de 23% (mais cinco pontos) na audiência em relação à média da faixa das últimas quatro quartas-feiras. Já em São Paulo, a transmissão da partida alcançou 17 pontos de audiência e 31% de participação, superando em 13% (mais dois pontos) a estreia da última edição.

Com o resultado, o Flamengo não pontuou e ocupa a 14ª posição na tabela. O próximo compromisso será no domingo (1º), pela decisão da Supercopa Rei de 2026. Na busca por mais uma taça, o Rubro-Negro terá o Corinthians pela frente, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.