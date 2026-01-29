Benzema com a camisa do Al-IttihadDivulgação / Al-Ittihad
Benzema se irrita com liga saudita e deve deixar o país no meio de 2026
Atacante, de 38 anos, defende o Al-Ittihad
Savarino celebra vitória e estreia pelo Fluminense: 'Isso é só o começo'
Venezuelano entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio
Brasileirão registra maior audiência de estreia no Rio desde 2021
Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), no Morumbis
Fluminense avalia positivamente o elenco e não buscará 'camisa 9 qualquer'
Tricolor contratou três reforços para a temporada
Endrick é eleito o melhor jogador do mês do Campeonato Francês
Emprestado pelo Real Madrid, atacante brasileiro se destaca pelo Lyon e domina números dentro e fora de campo
CBF, Flamengo, Fluminense e Vasco parabenizam Romário pelos 60 anos
Baixinho fez história no futebol carioca, na Europa e na seleção brasileira
