Benzema com a camisa do Al-IttihadDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 29/01/2026 18:21

Rio - O atacante Karim Benzema, de 38 anos, está de saída do futebol saudita. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o francês está insatisfeito com a liga local e deverá buscar novos ares depois do fim do seu contrato com o Al-Ittihad.

A crise na relação aconteceu porque Benzema vinha aguardando uma proposta de renovação da sua equipe, porém, ela demorou a acontecer e os valores não agradaram o francês. A oferta, feita pelo diretor da liga, foi considerada ofensiva pelo estafe do jogador, pois, segundo eles, equivaleria a “jogar de graça”, fora os direitos de imagem.

Karim Benzema só atuou em três clubes na carreira: Lyon, Real Madrid e o Al-Ittihad. A sua melhor temporada na carreira foi em 2022, quando anotou 44 gols em 46 jogos e foi eleito o melhor jogador do mundo.

Benzema defende o Al-Ittihad desde 2023. No total, ele entrou em campo em 87 partidas, anotou 57 gols e deu 20 assistência defendendo a equipe da Arábia Saudita.