Raphinha é um dos principais jogadores do BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 29/01/2026 18:45

Espanha - Raphinha vive um dos momentos mais sólidos da carreira e tem objetivos bem definidos. Enquanto se prepara para a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira, o atacante do Barcelona fez um balanço sobre a última temporada, comentou a frustração com o 5º lugar na Bola de Ouro e projetou o cenário do Mundial, destacando que “temos muito a melhorar”.



Em entrevista ao 'Sofascore', o jogador foi direto ao abordar a disputa pelo prêmio individual. Apontado como um dos favoritos após uma temporada de alto nível, admitiu mágoa por ficar fora do pódio: “Fiquei chateado. Esperava estar pelo menos entre os três primeiros."



Questionado sobre como montaria seu próprio ranking, ele foi ainda mais contundente. “Me colocaria em primeiro lugar. Um prêmio individual não deveria ser baseado em uma única competição. Pelos títulos que conquistei, pelos números que alcancei e por tudo que contribuí, acho que merecia ganhar”, afirmou.



Os números reforçam o argumento do atacante. Na temporada 2024/25, Raphinha somou 34 gols e 22 assistências em 57 partidas e foi peça-chave na conquista da 'Tríplice Coroa' espanhola, faturando Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa.



Com a proximidade da Copa do Mundo, ele também analisou o cenário da Seleção. Ao falar sobre os favoritos ao título, citou França, Argentina, Espanha e Inglaterra, mas fez um alerta: “É um torneio de tiro curto. As seleções que estiverem melhor preparadas nos dias dos jogos são as que vão chegar mais longe. Você pode estar muito bem e no dia do jogo estar mal. Aí ou vai ou fica."



O brasileiro destacou ainda os amistosos contra França e Croácia como testes importantes para medir o nível da equipe comandada por Carlo Ancelotti. "Temos muito a melhorar, mas vamos ver alguns pontos para chegarmos ainda melhores. Vão ser jogos bons. Respeitamos todas as seleções e todas respeitam o Brasil'', concluiu.