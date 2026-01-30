Lucas Rodrigues é um dos destaques da Ferroviária na Série A2 do Paulistão - Guilherme Moro/Ferroviária SAF

Publicado 30/01/2026 20:00 | Atualizado 31/01/2026 01:40

Rio - Líder da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ferroviária sonha com o acesso para a elite do estadual. A Locomotiva segue a todo vapor e está invicta após seis rodadas, com quatro vitórias e dois empates. Titular em todos os compromissos, o lateral-direito Lucas Rodrigues tem se destacado pela regularidade e também pela participação direta no desempenho da equipe.

"Estamos vivendo um bom momento dentro da competição, mas o mais importante é manter os pés no chão e garantir a classificação para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo. Quando o coletivo está unido em busca de um único objetivo, o individual acaba aparecendo naturalmente", disse o lateral-direito, que foi um dos destaques da posição na Série B do Brasileirão em 2025.

Além da presença constante entre os titulares, Lucas Rodrigues já marcou um gol na competição e foi escolhido duas vezes para a seleção da rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Os números individuais acompanham o rendimento coletivo da Ferroviária, que possui o melhor ataque e a segunda melhor defesa do campeonato.

“Acredito que sofrer poucos gols é muito importante. E esse mérito não é apenas da defesa, mas de toda a equipe. Desde o ataque, que tem contribuído bastante no aspecto defensivo”, completou.

Na luta pela classificação à fase final da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ferroviária volta a campo no próximo domingo (1), às 18h (de Brasília), quando enfrenta o São Bento, na Arena Fonte Luminosa, pela sétima rodada da competição.