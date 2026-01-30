Lucas Rodrigues é um dos destaques da Ferroviária na Série A2 do PaulistãoGuilherme Moro/Ferroviária SAF
Lucas Rodrigues mantém regularidade na campanha invicta da Ferroviária
Locomotiva está invicta após seis rodadas na competição
João Fonseca conhece adversário em torneio milionário de exibição, nos Estados Unidos
Vencedor do MGM Slam levará para casa 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões)
Botafogo é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Carioca
Bangu superou o Nova Iguaçu e garantiu a vaga do Glorioso no mata-mata
De saída, Michael se despede do Flamengo: 'Capítulo muito especial'
Atacante rescindiu contrato com o Rubro-Negro e tem tudo para retornar ao futebol saudita
Vasco recusa propostas de casas de apostas para patrocínio máster
Ideia da diretoria cruz-maltina é conseguir um dos maiores acordos do país
Vini Jr manda recado a Lucas Paquetá, reforço do Flamengo: 'Ganha por nós'
Meio-campista assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
Arteta destaca relação com Guardiola durante disputa entre Arsenal e City
Técnico dos Gunners usa Nadal e Federer para definir rivalidade
