Vanessa Ataídes é bela do FlamengoDivulgação

Publicado 04/02/2026 16:18

Rio - O ano de 2026 não será o ano em que Vanessa Ataídes, conhecida por ter 130 cm de bumbum, o maior do Brasil, vai estrear na Avenida. Ela acabou desistindo de ser musa de uma escola de samba ao receber o croqui.