Rio - O ano de 2026 não será o ano em que Vanessa Ataídes, conhecida por ter 130 cm de bumbum, o maior do Brasil, vai estrear na Avenida. Ela acabou desistindo de ser musa de uma escola de samba ao receber o croqui.
Vanessa Ataídes é bela do Flamengo
"Carnaval é pouca roupa. Mas o grande problema era porque tapava parte do bumbum. Sou conhecida por conta dele e como vou tapá-lo mesmo parcialmente? Quero mostrar meu bumbum", revela a bela do Flamengo.

Vanessa dá detalhes de sua desistência. "Não deu nem tempo de anunciar que eu seria musa. Como estava muito em cima, logo na reunião para fechar o carnavalesco me mostrou o croqui, mas não curti. Carnaval é um investimento muito alto. Não vale a pena gastar para passar quase despercebida", conta.