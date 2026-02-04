Vanessa Ataídes é bela do FlamengoDivulgação
"Carnaval é pouca roupa. Mas o grande problema era porque tapava parte do bumbum. Sou conhecida por conta dele e como vou tapá-lo mesmo parcialmente? Quero mostrar meu bumbum", revela a bela do Flamengo.
Vanessa dá detalhes de sua desistência. "Não deu nem tempo de anunciar que eu seria musa. Como estava muito em cima, logo na reunião para fechar o carnavalesco me mostrou o croqui, mas não curti. Carnaval é um investimento muito alto. Não vale a pena gastar para passar quase despercebida", conta.
