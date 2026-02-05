Milva Ortellado é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2026 14:16

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma nova imagem sensualizando nas redes sociais. A beldade divulgou uma imagem em que aparece com um biquíni preto em que seu bumbum saiu em destaque.

"Tão linda que até a câmera se apaixonou", "Que deusa incrível!", "Que bumbum lindo", "Perfeita como sempre", foram alguns dos comentários no seu perfil do "X", o antigo Twitter.

Milva Ortellado é bastante conhecida no Paraguai e figura presente nos jogos do Olimpia, seu clube do coração. No total, a influenciadora tem mais de 139 mil seguidores no seu Instagram (@milvaortelladopy).