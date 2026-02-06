Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2026 11:59

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, é dona de um corpo perfeito. Porém, na sua opinião, ser sexy não é apenas uma questão estética. A beldade acredita que as mulheres devem ter uma postura independente para seduzirem os homens.

fotogaleria

"Não estou a reclamar da minha sorte; para mim, uma mulher independente é muito mais sexy e atraente para qualquer homem", disse.

A beldade, que tem mais de 336 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@leidycardozopy), contou as seus admiradores como deseja ser conquistada.

"Não é preciso muito para me conquistar, sou uma mulher simples, mas como todas as mulheres, gosto de ser tratada como uma rainha. Não me contento com migalhas, comigo é tudo ou nada", concluiu.