Rio - O meia-atacante Rodrygo, de 24 anos, não participou do treino do Real Madrid nesta sexta (6), e deverá ser desfalque para a partida contra o Valencia, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro sofre com um desconforto na perna esquerda.
Depois de ter conseguido evoluir na reta final da passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid, o brasileiro está novamente vivendo um momento delicado, principalmente depois da expulsão na derrota para o Benfica por 4 a 2, pela Liga dos Campeões.
No total, na atual temporada, Rodrygo entrou em campo pelo Real Madrid em 26 jogos, anotou três gols e deu quatro assistências pelo clube espanhol.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.