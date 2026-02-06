Rodrygo anotou o segundo gol do Real na partida - Divulgação / Real Madrid

Publicado 06/02/2026 15:58





O meia-atacante Rodrygo, de 24 anos, não participou do treino do Real Madrid nesta sexta (6), e deverá ser desfalque para a partida contra o Valencia, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro sofre com um desconforto na perna esquerda.





Com a ausência, Rodrygo perdeu a oportunidade de ser titular pelo Real Madrid, já que o clube espanhol não vai poder contar com Vini Jr por conta de uma suspensão por cartões amarelos.

Depois de ter conseguido evoluir na reta final da passagem de Xabi Alonso pelo Real Madrid, o brasileiro está novamente vivendo um momento delicado, principalmente depois da expulsão na derrota para o Benfica por 4 a 2, pela Liga dos Campeões.



No total, na atual temporada, Rodrygo entrou em campo pelo Real Madrid em 26 jogos, anotou três gols e deu quatro assistências pelo clube espanhol.