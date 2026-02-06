Rio - A questão financeira é entrave para um acordo do Vasco por Allan, do Flamengo. O volante recebe um alto salário no Rubro-Negro e o Cruz-Maltino não está disposto a gastar muito para tê-lo no elenco por empréstimo. As informações são do site 'ge'.
Uma possibilidade seria a divisão dos vencimentos do jogador entre os rivais. No entanto, não há indícios de que acontecerá. A negociação pode caminhar, mas é considerada difícil.
Em busca de maior minutagem, o estafe do meio-campista procurou o Gigante da Colina para saber se haveria interesse em uma transferência. Ele recebeu o aval de Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense, em 2019. Porém, esbarrou nos valores.
