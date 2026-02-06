Allan em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãMarcelo Cortes / Flamengo

Rio - A questão financeira é entrave para um acordo do Vasco por Allan, do Flamengo. O volante recebe um alto salário no Rubro-Negro e o Cruz-Maltino não está disposto a gastar muito para tê-lo no elenco por empréstimo. As informações são do site 'ge'. 
Uma possibilidade seria a divisão dos vencimentos do jogador entre os rivais. No entanto, não há indícios de que acontecerá. A negociação pode caminhar, mas é considerada difícil. 
Em busca de maior minutagem, o estafe do meio-campista procurou o Gigante da Colina para saber se haveria interesse em uma transferência. Ele recebeu o aval de Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense, em 2019. Porém, esbarrou nos valores. 
Sem espaço no Flamengo, Allan não tem sido nem sequer relacionado por Filipe Luís. Nesta temporada, só entrou em campo uma vez, pelo Campeonato Carioca.