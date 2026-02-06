Carlo Ancelotti tem em março de 2026 os dois maiores testes desde que chegou à seleção brasileiraRoberto Schmidt / AFP
Campeão do mundo vê Ancelotti seguro com pressão de comandar Brasil na Copa
Treinador italiano tenta levar seleção brasileira ao hexa em 2026
Campeão do mundo vê Ancelotti seguro com pressão de comandar Brasil na Copa
Treinador italiano tenta levar seleção brasileira ao hexa em 2026
Gestão Fla-Flu celebra jogo da NFL no Maracanã com Dallas Cowboys: 'Honra'
Tradicional franquia foi a primeira anunciada para partida histórica no Rio
Ronaldo explica investimento em piscinas de ondas: 'Não tem torcida para te xingar'
Ex-jogador se tornou sócio de clube de luxo em Alphaville, em São Paulo
Fim da debandada? Botafogo não pretende negociar mais jogadores nesta janela
Alvinegro avalia positivamente o trabalho de Martin Anselmi
Com desconforto, Rodrygo deve ser desfalque no Real Madrid contra o Valencia
Vini Jr, suspenso, também não jogará neste domingo (6)
Botafogo acredita que poderá inscrever reforços para a pré-Libertadores
Diretoria da SAF tem uma semana para encerrar transfer ban e está otimista em solução
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.