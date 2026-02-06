Carlo Ancelotti tem em março de 2026 os dois maiores testes desde que chegou à seleção brasileira - Roberto Schmidt / AFP

Carlo Ancelotti tem em março de 2026 os dois maiores testes desde que chegou à seleção brasileiraRoberto Schmidt / AFP

Publicado 06/02/2026 16:45

Rio - O ex-zagueiro e atual treinador Fabio Cannavaro comentou sobre o momento de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Campeão mundial como jogador em 2006, o italiano afirmou que o técnico está satisfeito com o trabalho e adaptado à responsabilidade de comandar uma das seleções mais tradicionais do futebol.

Em entrevista à ESPN, o técnico do Uzbequistão disse que Ancelotti demonstra entusiasmo com o novo desafio e tem aproveitado o ambiente encontrado no Brasil, mesmo diante da pressão natural que envolve o cargo, já que a seleção brasileira não conquista a Copa do Mundo há 24 anos e pode atingir o seu pior jejum na competição.

"Ele está super feliz! Está feliz porque está trabalhando com pessoas que ele gosta e tem uma boa relação com os jogadores. Ele sabe da pressão que existe quando se treina uma seleção como a do Brasil (ganhar a Copa do Mundo). Achei que ele está muito, muito, muito bem", afirmou.

Durante a entrevista, Cannavaro também falou sobre a experiência de disputar uma Copa do Mundo sob uma nova perspectiva, agora como treinador. O campeão mundial de 2006 também destacou a diferença de responsabilidades em relação à época em que atuava dentro de campo.

"Joguei quatro Copas como jogador. Claro que viver isso agora como técnico é um pouco diferente, porque tem muito mais responsabilidade. Você tem que controlar tudo, estar atento à qualquer coisa... É muito mais estimulante", disse.

Ao comentar sobre o cenário da participação do Uzbequistão no Mundial, o ex-jogador ressaltou a importância do aspecto emocional para os atletas e a necessidade de encarar a competição com confiança, independentemente do nível dos adversários.

"Mas, para nós, será a primeira vez. Vamos enfrentar qualquer partida com convicção máxima, sabendo que não temos nada a perder. Ao mesmo tempo, o que eu vou dizer aos meus jogadores é que eles aproveitem o momento, porque jogar a Copa é algo extraordinário", destacou.